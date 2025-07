Afera tehnični pregledi: kontrolorju razveljavili sodbo

Vrhovno sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo zoper kontrolorja tehničnih pregledov Florijana Gašperina zaradi očitkov o prejemanju podkupnin in ponarejanju listin med opravljanjem tehničnih pregledov vozil. Kot poroča Dnevnik, so vrhovni sodniki pritrdili obrambi, da je bila obtoženemu kršena pravica do nepristranskosti sojenja.

Sojenje zaradi jemanja podkupnin in ponarejanja listin pri opravljanju tehničnih pregledov se bo tako začelo znova. Gašperin je bil decembra 2022 obsojen na pet let zapora, 6000 evrov denarne kazni in petletno prepoved opravljanja poklica, a ga čaka sojenje pred spremenjenim senatom.

Spregledala napake

Ljubljansko okrožno sodišče je pred skoraj tremi leti odločilo, da je Gašperin leta 2016 kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja, prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katera se je kasneje izkazalo, da to niso bila.

Delovala sta tako, da sta pri tehničnih pregledih bodisi namerno spregledala napake vozil bodisi vozil nista pregledala v celoti ali celo tako, da kritičnih vozil sploh nista zapeljala na pregledno stezo. V zapisnik o tehničnem pregledu, ki ga je na koncu potrdil Gašperin, pa sta vpisovala napačne oziroma lažne podatke.

Tožilstvo je obtožnico poleg dvojice spisalo še zoper 16 oseb, in sicer zoper dva posrednika in lastnike vozil.

Tožilstvo je sicer poleg omenjenih dveh spisalo obtožnico še zoper 16 oseb, in sicer zoper dva posrednika in lastnike vozil, očitke so priznali vsi razen Gašperina, Hočevar pa je bil obsojen na tri leta t. i. vikend zapora.

Sojenje je tako steklo le zoper Gašperina, ki mu pozneje ni uspelo s pritožbo na višjem sodišču, čeprav je obramba problematizirala dejstvo, da mu je sodila ista sodnica, ki je pred tem na podlagi priznanj krivde obsodila preostale obtožene.

Kot so poudarili v pritožbi, je sodnica v izreku sodb soobtoženim izrecno in podrobno opisala tudi ravnanja Gašperina, s čimer se je vnaprej vsebinsko opredelila tudi do njegove vloge in ravnanj in na tak način vnaprej prejudicirala svojo bodočo odločitev o njegovi krivdi.

V zapisnik o tehničnem pregledu, ki ga je na koncu potrdil Gašperin, sta vpisovala napačne oziroma lažne podatke.

Višje sodišče v tem ni videlo posebnih težav, vrhovno pa je po pisanju Dnevnika zavzelo drugačno stališče. Ugotovilo je, da je bila v predhodnih sodbah vloga Gašperina pri izvršitvi kaznivih dejanj res podrobno opisana. Čeprav v njih ni bil izrecno označen kot

(so)storilec kaznivih dejanj, pa opis dejanj ne dopušča drugačne razlage, piše v sodbi vrhovnega sodišča.