Pred pisanjem na facebook, pa četudi v zaprto skupino, je dobro vsaj dvakrat premisliti, so na svoji koži izkusili glavni akterji t. i. afere Koprivnikar, takratni policisti in člani Sindikata policistov Slovenije (SPS): njihov nekdanji predsednik Zoran Petrovič, kranjski predstavnik sindikata Denis Kadirić, namestnik koprskega regionalnega predstavnika SPS Miha Sakač, novomeški regionalni sindikalni predstavnik Dušan Raj ter sindikalni zaupnik za ljubljansko regijo Vojko Marguč. Za tarčo so si izbrali ministra za javno upravo. FOTO: MAVRIC PIVKTisti 28. november 2015 je bil že deseti dan sta...