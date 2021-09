Adrenalinski podvig slovenskega skakalca se je končal s smrtjo

Na pobočju Rakove špice v občini Kranjska Gora se je danes zgodila smrtna nesreča. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje je umrla oseba z opremo za 'base jump' (gre za adrenalinske skoke s stoječih objektov).



Posredovali so gorski reševalci GRS Kranjska Gora in preminulega s pomočjo dežurne ekipe GRS Brnik in helikopterjem LPE dvignili z nedostopnega terena, prepeljali v dolino in ga predali pristojnim službam.



S Policijske uprave Kranj so medtem sporočili, da je na Rakovi špici danes opoldan umrl slovenski padalec. »Prve okoliščine kazejo, da je takoj po skoku izgubil kontrolo nad letenjem in umrl po trčenju v skalno polico. Umrl je na kraju. Postopki še potekajo,« so sporočili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: