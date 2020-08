Abramov protestno iz dvorane, krivdo zvalil na kriminalista

»A gremo? Jaz ne bi več tega poslušal,« se je med obrazložitvijo sodbe žalskega okrajnega sodišča, s katero ga to zaradi goljufije na račun mame njegovega pokojnega dekleta Sare Veber, katere umora je prav tako osumljen, za leto in štiri mesece pošilja za zapahe, oglasil Sebastien Abramov in dvorano v spremstvu pravosodnih policistov tudi zapustil.Obrambi in Abramovu, ki se bosta, pričakovano, na obsodilno sodbo pritožila, tako ni uspelo prepričati sodišča, da si je septembra 2014 od Nade Veber sposodil 16.300 evrov zato, da bi lahko Sara vrnila kadrovsko štipendijo podjetju Unior Zreče, ker zaradi poroke in selitve v ...