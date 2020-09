Abramov je vesel, da je Julija svobodna

Čeprav je sodišče v zadevi odrezana roka obsodilne kazni izreklo za tri od štirih obdolžencev, pa so jo tako rekoč brez praske odnesli vsi razen Sebastiena Abramova, za katerega je tožilec predlagal pet let zapora, sodišče pa mu je prisodilo dve leti manj, in še vedno ostaja za zapahi.Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je v letu in pol od izbruha afere odrezana roka, ko sta v priporu pristala Adlešičeva in njen zaročenec Abramov zaradi nadaljevanega poskusa goljufije v škodo petih zavarovalnic, s čimer bi na ime Julije Adlešič in na račun Tinke Huskić Colarič prikapljalo milijon in 166.000 evrov zavarovalnin, odvilo ...