A. D. na sodišču dejal, da je vesel, ko v filmu ubijejo policista

Maščevanje moža postave?

Dejal je, da policistu ne bo pomagala nobena označba, ki jo nosi na rokavih, ter pokazal na uniformo.

Policisti so med svojim delom večkrat tarča neprimernih opazk, nemalokrat pa postanejo tudi žrtve groženj ali celo napadov. Pri tem seveda ne morejo vedeti, ali nekdo misli resno ali gre le za petelinjenje. Vsekakor je tovrstno ustrahovanje nedopustno in včasih niti ni pomembno, ali namerava storilec dejanje tudi izvršiti. To je dalo sodišče vedeti obsojencu, ki je kar na sodišču v Celju pred sodno dvorano spomladi 2018 grozil policistu, ki je pri njem opravljal hišno preiskavo in nato pričal v postopku zoper njega. »Z zagovorom, da grožnje niso bile mišljene resno, obtoženec ne more izničiti njihovega učinka, ki se je ne nazadnje izražal v občutku ogroženosti oškodovanca zase in za družino, ko se je upravičeno bal, da bo obtoženec izrečene grožnje uresničil,« so opozorili višji sodniki in dodali, da si je oškodovanec celo na lastne stroške doma namestil videonadzorni sistem. Zaso zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi tako potrdili pogojno kazen enega leta zapora z dveletno preizkusno dobo.Obramba je sicer zatrjevala, da je policist A. D. ovadil in tako spravil v kazenski postopek iz maščevanja in da gre za konstrukt zaradi tega, ker naj bi policista že med hišno preiskavo diskreditiral, žalil ter zaničeval. Oškodovanec naj bi bil zaradi tega »motiviran za obtoženčevo sankcioniranje, čeprav obtoženec sicer ni nasilen človek, saj doslej še ni bil obravnavan zaradi nasilnega ravnanja«.A je sodišče verjelo policistu pa tudi prisotnim pričam, da je šlo za grožnje. A. D. je policistu med drugim zabrusil, da je zaradi »vsega postal zver in da ni več človek in mu ni do drugega, kot da umre, takrat pa bo vzel s seboj še eno družino in mu je čisto ravno«. Ob tem je dejal, da takrat policistu ne bo pomagala nobena označba, ki jo nosi na rokavih, ter pokazal na njegovo uniformo. Dejal je celo, da mu je zelo všeč, ko sliši, da kakšnega policista ustrelijo, in da mu je tudi v preteklosti že hotel vreči sekiro v avto. Te besede, pa tudi zaradi načina, kako jih je izrekel, ko je posegel v policistov osebni prostor, tako da mu je govoril na razdalji 15 centimetrov in ga pri tem gledal v oči, po mnenju sodnikov nikakor ne pritrjujejo zagovoru, da besede niso bile mišljene kot grožnja. »Pri tem gre izpostaviti, da je celo sam obtoženec v zagovoru navajal, da je govoril o tem, da naj bi postal zver ter da je vesel, če v katerem filmu ubijejo policista,« so izpostavili višji sodniki.