Sin kriv za pasji pokol?! Ko se je vrnil iz trgovine, je naletel na grozljivko

Pred tremi tedni so v ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju trije psi napadli, vsaj eden pa je do smrti pogrizel svojo 84-letno lastnico. Žrtev je bila lastnica psa pasme bulterier ter dveh psov pasme argentinska doga. Zgodilo se je pozno popoldne 27. maja. Sosed je slišal glasno ropotanje pasjih posod za hrano, laježa ne, zato sklepajo, da so živali ženico napadle med hranjenjem. Njen 50-letni sin D. R. je bil tedaj v trgovini, ko se je vrnil, pa je doma naletel na grozljive prizore. Mati naj bi imela med drugim pregriznjen sapnik, bila naj bi povsem pogrizena in oklana. Življenje je ...