84-letni Izolan trčil v oljko, dva hudo poškodovana končala v SB Izola

Ob 7.44 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči v Luciji. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 84-letni Izolan vozil osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Liminjana proti Luciji. Pri vožnji po klancu navzdol je z vozilom zapeljal levo na brežino in trčil v oljko, kjer se je z vozilom zaustavil.

Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. FOTO: Rajšek Bojan

Oba ima hude poškodbe

Kot sopotnik je bil z njim v vozilu še 29-letni Izolan. Na kraj so prišli reševalci in oba udeleženca odpeljali na pregled v SB Izola, kjer je bilo ugotovljeno, da sta bila v prometni nesreči oba hudo telesno poškodovana (voznik - zlom lopatice, sopotnik zlom dlančnice). Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.