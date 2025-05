83-letnik v Ajdovščini zadel v vrata tovornjaka. Ima poškodovano nogo, dobil plačilni nalog

V petek zjutraj se je zgodila nesreča na prehodu za pešce v Ajdovščini, v kateri je bil poškodovan pešec. Po prvih zbranih podatkih je 53-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Vipave in v križišču zavil proti Idriji. Ko je bilo tovorno vozilo že na prehodu za pešce, je na prehod za pešce stopil starejši pešec in zadel v desna vrata tovornega vozila.

Ima poškodovano nogo, dobil plačilni nalog

Kasneje so ga na kraju oskrbeli tamkajšnji reševalci in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pri tem je pešec utrpel poškodbo noge. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so 83-letnemu pešcu zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.