83-letnik nasilen do partnerke: neverjetno, kaj je storil ob prihodu policistov

Jeseniški in radovljiški policisti so torek obravnavali dva ločena primera družinskega nasilja, v katerih sta bila osumljena moška, stara 35 in 83 let.

Jesenški policisti so okoli opoldneva posredovali pri 35-letniku, ki je bil nasilen do svoje partnerke. Zoper njega so odredili prepoved približevanja in pričeli postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V večernih urah, okoli 21. ure, pa so radovljiški policisti obravnavali 83-letnega moškega, ki je prav tako izvajal nasilje nad svojo partnerko. Poleg prepovedi približevanja so mu zaradi nedostojnega vedenja do policistov odredili tudi 12-urno pridržanje. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo prav tako obvestila pristojno državno tožilstvo.