82-letnica vozila prehitro, zapeljala s ceste in se prevrnila

V nedeljo, 6. oktobra, okoli 10.30, se je zgodila prometna nesreča v Ručetni vasi.

Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 82-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.