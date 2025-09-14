81-letni pešec jo je hudo skupil, odpeljali so ga s helikopterjem

S Policijske uprave Kranj (PU Kranj) so sporočili, da so bili radovljiški policisti v soboto nekaj čez 16. uro obveščeni o prometni nesreči med kolesarjem in pešcem. Pešec se je v tej nesreči težje poškodoval.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 81-letni pešec hodil po pločniku iz smeri Begunj na Gorenjskem proti Lescam in nenadoma stopil na cesto v trenutku, ko je mimo v isti smeri pripeljal kolesar. Med njima je prišlo do trčenja in hudih telesnih poškodb pešca,« so sporočili z omenjene policijske uprave.

Na kraju je poškodovancu pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo do letališča Lesce, od tam pa je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v UKC Ljubljana, še piše PU Kranj.