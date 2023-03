80-letnica odprla vrata doma akviziterki, ki jo je oskubila za 800 evrov

Prevaranti so vedno znova spomnijo novih načinov, kako zaslužiti. Vse pogosteje se med ogoljufanimi znajdejo ostareli ljudje. Postajajo pravzaprav največja ciljna skupina. Tako je bilo tudi v primeru, na katerega je opozorilo društvo Humanitarček. Takole so opisali, kaj se je zgodilo 80-letnici, ki je nič hudega sluteča odprla vrata akviziterki, ki ji je želela samo »pomagati«:

»Obiskovalka je opravila analizo sline, urina in krvi (slednjega s preprostim aparatom za merjenje sladkorja). Meritve naj bi pokazale, da če ne začne jemati prehranskih dodatkov, in to prav teh, ki jih prodaja, so ji šteti dnevi oziroma bo žrtev hudih zdravstvenih težav, med katerimi je izpostavila raka. Gospa je pod pritiskom popustila in kupila dodatke ter se obvezala k obročnemu odplačevanju v vrednosti več kot 800 evrov.«

Prodajalka se je še dodatno zavarovala za primer, da bi si stranka premislila po nakupu in bi želela vrniti kupljeno. Dodatki so bili namreč v poškodovani oziroma odprti embalaži, česar gospa ni opazila pravočasno.» Izdelki po zakonu neprimerni za vračilo. V tem primeru bi jo rešilo samo, da bi, kar svetuje tudi ZPS, za izdelke nemudoma uveljavljala stvarno napako in zahtevala odstop od pogodbe ter vračilo kupnine, pravno pa ni mogla storiti ničesar,« pojasnjujejo v društvu.

»Pozor torej na akviziterje, ki potrkajo na vaša domača vrata in vam ponujajo merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola in drugih parametrov zdravja, nemalokrat v povezavi s prodajo vseh mogočih prehranskih dopolnil, mazil, zdravilnih kamnov in različnih stimulatorjev. Nabor artiklov seže še dlje, na domu prodajajo denimo tudi pripomočke za dom in vrt ter druge medicinske pripomočke.«

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) poudarja, da se je pogostnost zavajajočega oglaševanja in prodaje različnih pripomočkov ali živil, ki jim pripisujejo lažne zdravilne ali medicinske učinke, močno povečala.