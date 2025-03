80-letni voznik iz območja Sevnice se je prevrnil v potok, kljub oživljanju na kraju umrl

V petek okoli 19.30 se je na območju PU Novo mesto zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 80-letni voznik iz območja Sevnice je z osebnim avtomobilom zapeljal izven vozišča lokalne ceste, nakar se je vozilo prevrnilo na streho v potok.

Kljub oživljanju na kraju umrl

V vozilu je bila poleg voznika še 74-letna potnica iz območja Sevnice. Obe osebi so gasilci uspeli rešiti iz vozila, voznik pa je kljub oživljanju reševalcev na kraju umrl. Potnica je bila telesno poškodovana in z reševalnim vozilom odpeljana v SB Brežice.

Policisti so o nesreči obvestili preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Vse okoliščine še preiskujejo, so sporočili iz PU Novo mesto.