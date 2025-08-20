78-letnik odvzel prednost kolesarju, ta je končal v bolnišnici

S PU Novo mesto so sporočili, da so bili včeraj, nekaj pred 12. uro, obveščeni o prometni nesreči v krožnem križišču na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Možje postave so opravili ogled in zbrali obvestila – po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 78-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 59-letnemu kolesarju. Ta je prečkal vozišče po kolesarski stezi.

Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Policisti vse okoliščine še preverjajo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.