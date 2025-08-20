NOVO MESTO

78-letnik odvzel prednost kolesarju, ta je končal v bolnišnici

Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Zenstock/getty Images Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Zenstock/getty Images Getty Images/istockphoto

N. P.
20.08.2025 ob 14:25
N. P.
20.08.2025 ob 14:25

Poslušajte

Čas branja: 0:52 min.

S PU Novo mesto so sporočili, da so bili včeraj, nekaj pred 12. uro, obveščeni o prometni nesreči v krožnem križišču na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Možje postave so opravili ogled in zbrali obvestila – po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 78-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 59-letnemu kolesarju. Ta je prečkal vozišče po kolesarski stezi.

Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Policisti vse okoliščine še preverjajo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kolesar prometna nesreča PU Novo mesto nesreča poškodbe Novo mesto voznik policija padec kolesarji

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo
Arso prižgal oranžno, najhujše šele prihaja (FOTO)
Sedem zamaskiranih Romunov udarilo na Ravnah na Koroškem! Poglejte, kaj so želeli ukrasti (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo
Arso prižgal oranžno, najhujše šele prihaja (FOTO)
Sedem zamaskiranih Romunov udarilo na Ravnah na Koroškem! Poglejte, kaj so želeli ukrasti (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.