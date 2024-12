78-letni kolesar trčil v steber javne razsvetljave, oživljali so ga

V četrtek ob 18.09 so koprski policisti dobili obvestilo, da ob cesti v Staro vas pri Postojni leži kolesar.

Odpeljali so ga v UKC Ljubljana

Na kraj so takoj poklicali reševalce, ki jim je kolesarja uspelo reanimirati. Nato so ga odpeljali v UKC Ljubljana. V nesreči je bil udeležen 78-letni kolesar, domačin, ki je peljal po pločniku, trčil v steber javne razsvetljave in padel, so še sporočili iz PU Koper.