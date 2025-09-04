POŠKODOVAN

74-letnik obiral sadje in padel z lestve, posredoval helikopter

Zgodilo se je v Škofji Loki.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/iStockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/iStockphoto

M. U.
04.09.2025 ob 17:31
M. U.
Škofjeloški policisti so bili v sredo popoldan obveščeni o padcu 74-letnega moškega z lestve med obiranjem sadja z drevesa. Telesno poškodovanemu je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje.

Z lestve padel v smrt

V nadaljevanju ga je s kraja v UKC Ljubljana odpeljal helikopter. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

