74-letnik obiral sadje in padel z lestve, posredoval helikopter

Škofjeloški policisti so bili v sredo popoldan obveščeni o padcu 74-letnega moškega z lestve med obiranjem sadja z drevesa. Telesno poškodovanemu je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje.

V nadaljevanju ga je s kraja v UKC Ljubljana odpeljal helikopter. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.