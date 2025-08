74-letni Slovenec trčil v avtomobil francoskih registrskih oznak, poškodbe so resne

V petek se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak vozil iz smeri Dvora proti Žužemberku.

Poškodbe so resne

Pri Žužemberku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil francoskih registrskih oznak, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 59-letni voznik. Oba voznika in dva potnika iz vozila 59-letnika so v nesreči utrpeli hude poškodbe, ena potnica pa je bila lažje poškodovana. Vse so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.