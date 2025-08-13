NA PREHODU ZA PEŠCE

73-letnik spregledal peško, z njo je hudo

Policija bo zoper povzročitelja podala kazensko ovadbo.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto 
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto 

N. P.
13.08.2025 ob 17:13
13.08.2025 ob 17:13
N. P.
13.08.2025 ob 17:13
13.08.2025 ob 17:13

Poslušajte

Čas branja: 0:38 min.

V torek zvečer, okoli 21.30, je v Šalari pri Kopru 73-letni voznik iz Izole na prehodu za pešce spregledal 56-letno peško in trčil vanjo. Po prvih podatkih je bila huje poškodovana, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policija bo zoper povzročitelja podala kazensko ovadbo, je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi s PU Koper.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Izola PU Koper nesreča trčenje prometna nesreča Koper peška hude poškodbe policija voznik

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Umrla je ena najboljših hrvaških športnic vseh časov (FOTO)
Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Umrla je ena najboljših hrvaških športnic vseh časov (FOTO)
Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.