73-letnik spregledal peško, z njo je hudo

V torek zvečer, okoli 21.30, je v Šalari pri Kopru 73-letni voznik iz Izole na prehodu za pešce spregledal 56-letno peško in trčil vanjo. Po prvih podatkih je bila huje poškodovana, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policija bo zoper povzročitelja podala kazensko ovadbo, je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi s PU Koper.