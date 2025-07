73-letni kolesar na Gorenjskem trčil v drog javne razsvetljave in umrl

Kranjski policisti so bili v četrtek nekaj pred 9. uro obveščeni o 73-letnem kolesarju, ki je na kolesarski stezi Preddvor-Srednja Bela, med vožnjo po klancu navzdol zapeljal s steze in trčil v drog javne razsvetljave. Na kraju so mu pomoč nudili mimoidoči in v nadaljevanju zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Kasneje so iz zdravstvene ustanove sporočili, da je kolesar umrl. Policisti bodo o prometni nesreči obveščali pristojno državno tožilstvo, so zapisali v sporočilu za javnost.