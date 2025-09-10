SADIKE IN SUHI DELCI

72-letni Slovenec s pajdašem gojil konopljo, policisti zasegli več kilogramov (FOTO)

Osumljenca bodo kazensko ovadili.
Fotografija: Policisti so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje ter zasegli več sadik ter okoli pet kilogramov že posušene prepovedane droge. FOTO: Pu Ljubljana
Policisti so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje ter zasegli več sadik ter okoli pet kilogramov že posušene prepovedane droge. FOTO: Pu Ljubljana

10.09.2025 ob 09:41
10.09.2025 ob 09:41
Policisti so v torek opravili hišno preiskavo na območju Cerknice. Pri 72- in 38-letnem osumljencu so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Policisti so zasegli več sadik ter okoli pet kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za pridelavo prepovedane droge. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, bodo zoper osumljenca zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

