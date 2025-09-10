72-letni Slovenec s pajdašem gojil konopljo, policisti zasegli več kilogramov (FOTO)

Policisti so v torek opravili hišno preiskavo na območju Cerknice. Pri 72- in 38-letnem osumljencu so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Policisti so zasegli več sadik ter okoli pet kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za pridelavo prepovedane droge. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, bodo zoper osumljenca zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.