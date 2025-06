71-letno Nemko na plaži v Bernardinu oživljali, a je vseeno umrla

V sredo popoldan so koprske policiste obvestili, da na plaži v Bernardinu oživljajo osebo, ki so jo potegnili iz vode.

Kljub hitri pomoči umrla

Policisti so ugotovili, da je 71-letna državljanka Nemčija odšla plavat, kmalu za tem pa so jo opazili negibno v vodi in jo potegnili iz vode ter začeli oživljanje, a je kljub temu umrla.