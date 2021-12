70-letnik se je z avtom prevrnil na streho

Ob 21.09 so bili koprski policisti obveščeni, da je v Strunjanu vozilo obrnjeno na streho. 70-letnik iz okolice Kopra je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal na bankino, trčil v betonski zid in se prevrnil. Ugotovili so, da mu je vozniško dovoljenje poteklo, odrejen preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,87 mg/l.

Reševalci so voznika odpeljali v SB Izola, prejel pa bo tudi obdolžilni predlog.