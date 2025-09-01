69-letni Koprčan ga je brez sramu razkazoval kar na terasi lokala

Koprski policisti so bili v petek ob 22.02 napoteni v enega od gostinskih lokalov v Kopru, od koder so prijavili, da je na terasi moški, ki razkazuje spolni organ in kraja noče zapustiti.

Pridržali so ga, dobil je plačilni nalog

Policisti so na kraju izsledili 69-letnega Koprčana, ki pa opozoril in ukazov, naj s kršitvijo preneha, ni upošteval. Ker je v vinjenem stanju s prekrškom nadaljeval, so mu odredili pridržanje ter izdali plačilni nalog.