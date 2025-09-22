  • Delo d.o.o.
NESREČA V GORAH

Na območju Ponce pohodnici (68) spodrsnilo, padla v globino in na kraju umrla (FOTO)

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.
FOTO: Policija

FOTO: Policija

FOTO: Grs Rateče

FOTO: Grs Rateče

FOTO: Policija
FOTO: Grs Rateče
M. U.
 22. 9. 2025 | 08:06
A+A-

V nedelo nekaj čez 15. uro je bila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote zaprošena za posredovanje v gorski nesreči na območju Ponce v občini Kranjska Gora. Tam sta se 68-letna pohodnica in 73-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, zjutraj okoli 10. ure, začela vzepnjati po neoznačeni planinski poti  mimo planiške letalnice v smeri proti Ovčji strani in od tam proti Tamarju. Na delu od Ovčje strani do Tamarja je pot zahtevna in ji je na posameznih delih težko slediti.

Padla v globino in na kraju umrla

Tej poti sta sledila, dokler ni prečkala večje skalne grape, točno pod Škrbino med Visoko in Srednjo Rateško Ponco, na višini okoli 1450 m. Ker poti nista več videla sta začela sestopati po tej skalni grapi proti dolini. Grapa je postajala vse ožja in strma in na višini okoli 1390 m je 68-letni pohodnici spodrsnilo in je padla v globino ter se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.

Nekaj čez 16. uro so bili kranjskogorski policisti obveščeni o 34-letni tuji pohodnici, ki si je na poti iz Tamarja proti Planici poškodovala gleženj. Pomoč so ji na kraju nudili gorski reševalci GRS Rateče in jo prepeljali do Planice, kjer jo je v nadaljnjo oskrbo prevzelo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice. Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote je nekaj čez 17.30 poletela še do Doma Valentina Staniča pod Triglavom. Zaradi zdravstvenih težav so 26-letnega pohodnika, državljana Francije s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v SB Jesenice. 

Na kraju ji je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika s policistom gorske policijske enote, ki je opravil ogled kraja, in gorski reševalci GRS Rateče. Pohodnica je bila s helikopterjem Slovenske vojske prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.  

FOTO: Grs Rateče
FOTO: Grs Rateče

 

.

 

 

 

