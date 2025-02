68-letni smučar padel na smučišču Cerkno. Z njim je hudo

V četrtek ob 15.17 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o nesreči na smučišču Cerkno, kjer se je na progi Brdo poškodoval smučar. Na kraju nesreče so poleg nadzornika na smučišču posredovali tudi reševalci. Ugotovljeno je bilo, da je 68-letni smučar padel in si poškodoval nogo (sumijo na zlom kolka).

Poškodovanca so kasneje s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti PP Idrija so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.