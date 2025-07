66-letni voznik imel v sebi tri promile alkohola, ni se dobro končalo

Policisti PP Krško so bili v četrtek po 17. uri obveščeni o prometni nesreči na Senovem. Ugotovili so, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 19-letnega voznika.

Policisti so povzročitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,48 miligramov alkohola (3,1 g/kg). Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog na območju Gazic ustavili voznico osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 29-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažala več oseb, kot je to dovoljeno. Neregistriran avtomobil so ji zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Zakon o pravilih cestnega prometa za kršitve določa globo v višini 1.820 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.