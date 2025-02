65-letnik pijan razbijal po vratih, ženo (58) udaril in se kljub prepovedi približevanja vrnil ...

V soboto ob 21.38 so ilirskobistriški policisti posredovali v okolici Ilirske Bistrice, od koder je klicala 58-letna ženska in prijavila nasilje s strani njenega moža. Policisti so ugotovili, da je 65-letni moški prišel domov močno vinjen in pričel razbijati po vratih. Ko mu je vrata odprla, je nanjo kričal, jo zmerjal in jo udaril.

Kljub prepovedi približevanja se je vrnil

Ker izvaja nasilje že dalj časa, so mu odredili ukrep prepoved približevanja, zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini pa bo zoper njega podana kazenska ovadba. Po zaključenem postopku je oškodovanka ob 23.34 ponovno poklicala in prijavila, da se je mož, kljub izrečeni prepovedi približevanja, vrnil. Policisti so ga izsledili in mu zaradi kršitve ukrepa prepovedi približevanja izdali plačilni nalog.