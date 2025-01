65-letni moški hotel popraviti zračnik. Ni se končalo dobro

V ponedeljek je bila policija obveščena o delovni nezgodi v proizvodni hali gospodarske družbe v naselju Batuje, kjer se je poškodoval 65-letni moški. Po sedaj zbranih podatkih je slednji želel popraviti zračnik in se pri tem povzpel na zaboj.

Padel in se lažje telesno poškodoval

Pri tem se mu je pokrov na zabojniku spodmaknil in je padel na tla z višine 1,5 do 2 metrov in se lažje telesno poškodoval. Kasneje so poškodovanca zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.