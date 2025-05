65-letni Američan kolesaril proti vasi Lozice, ni se dobro končalo

V torek popoldne je na območju naselja Lozice v občini Vipava padel in se poškodoval tuj kolesar. Ugotovljeno je bilo, da se je 65-letni kolesar, državljan ZDA skupaj s svojo ženo ob 13.45 peljal po javni poti iz smeri regionalne ceste proti vasi Lozice.

Izgubil nadzor nad kolesom

Med vožnjo je v desnem ovinku na mokrem in spolzkem vozišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad kolesom ter posledično padel po vozišču. Pri tem se je lažje poškodoval, ima poškodovano levo roko. Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.