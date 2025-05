64-letni pijani voznik na prehodu za pešce zbil avstrijskega turista, Josef Hackl (64) umrl na kraju

V petkovi prometni nesreči V Moravskih toplicah je 64-letni voznik avtomobila na prehodu za pešce zbil 64-letnika. Pešca je odbilo v vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri, zaradi hudih poškodb pa je umrl na kraju nesreče, so sporočili policisti. Test alkoholiziranosti povzročitelja je pokazal 0,84 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prometna nesreča se je zgodila v petek ob 20.30

Nesrečni Josef Hackl je prva žrtev pomurskih prometnic od začetka letošnjega leta, v enakem lanskem obdobju pa sta umrla dva udeleženca prometnih nesreč.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murska Soboti, Stanislav Jug, in višji državni tožilec iz Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Drago Farič. »64-letni voznik je vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri naselja Martjanci proti naselju Tešanovci. Ko se je pripeljal po Kranjčevi ulici v Moravskih Toplicah do križišča z Delavsko ulico, je zapeljal na prehod za pešce in kolesarje v trenutku, ko je prehod že prečkal 64-letni pešec (gre za avstrijskega državljana Josefa Hackla, op.p.). Voznik pred prehodom svojega vozila ni ustavil, ampak je trčil v pešca, katerega je nato odbilo v osebni avtomobil, ki se je pripeljal iz nasprotne smeri. Pešec se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Vozniku osebnega avtomobila je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, kateri je pokazal rezultat 0,84 mg/l v litru izdihanega zraka (skoraj 1,8 promila, op.p.). Zoper njega sta bila odrejena strokovni pregled in pridržanje. Zaradi ogleda prometne nesreče je bila regionalna cesta zaprta od 20.30 od 00.30 ure. Zoper povzročitelja nesreče po vseh zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je sporočil Viktor Zupančič samostojni policijski inšpektor PU Murska Sobota.

Zaradi ogleda prometne nesreče je bila regionalna cesta štiri ure zaprta.

