VANDALIZEM

63-letnici v fasado hiše metali predmete

Zgodilo se je na območju Jagodja.
S. U.
19.08.2025 ob 17:25
S. U.
19.08.2025 ob 17:25

S PU Koper sporočajo, da so v petek malo pred polnočjo neznanci na območju Jagodja v fasado hiše metali predmete in 63-letni lastnici povzročili za 1000 evrov škode.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 236 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 977 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, 10 tatvin in 8 poškodovanj tuje stvari. 

 

 

