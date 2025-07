63-letnemu Nemcu se je oblačilo zataknilo med špice kolesa, končal v šempetrski bolnišnici

Novogoriški policisti so bili obveščeni o padcu tujega kolesarja med Prvačino in naseljem Vogrsko. Ugotovljeno je bilo, da je 63-letni kolesar, državljan Nemčije hodil ob kolesu, med hojo pa se mu je oblačilo zataknilo med špice kolesa in je na klancu navzdol padel po vozišču. Pri padcu se je lažje poškodoval, kasneje so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.