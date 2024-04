62-letnik jo je razkazoval na javnem mestu in vznemirjal ljudi

Metliški policisti so v soboto zvečer v Metliki 62-letniku zasegli pištolo. Pištolo neznane znamke in brez nabojev je razkazoval na javnem kraju in s tem vznemirjal ljudi. Poslali jo bodo v analizo, nakar bodo zoper domačina ustrezno ukrepali.

Kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 208,64 evrov, so še opozorili na PU Novo mesto.