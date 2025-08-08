NI ODNEHAL KLJUB OPOZORILOM

61-letnik zlorabljal številko 113 in žalil policiste, ni se dobro končalo

Namesto da bi umiril strasti, je 61-letnik znova in znova klical številko 113.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Policija Avstrije
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Policija Avstrije

N. P.
08.08.2025 ob 17:16
N. P.
08.08.2025 ob 17:16

Poslušajte

Čas branja: 1:05 min.

V petek, malo po prvi uri zjutraj, je Operativno-komunikacijski center (OKC) prejel klic razburjenega moškega, ki je prijavil domnevno nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so prišli na kraj in mu pojasnili, da imata obe vozili dovolilnico. A razlaga ga ni pomirila.

Namesto da bi umiril strasti, je 61-letnik znova in znova klical številko 113, pri čemer je prijavljal vsebino, ki ni spadala na interventno linijo. Policisti so ga opozorili, naj preneha z zlorabo številke, toda opozorilo je naletelo na gluha ušesa.

Ko je patrulja drugič prišla na kraj, mu je izdala plačilni nalog. A zgodba se tu ni končala – s kršitvami je nadaljeval, pri tem pa še žalil policiste. 61-letniku so zato odredili pridržanje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

policija moški Koper incident zloraba policisti žaljenje žalitev motenje javnega reda in miru

Priporočamo

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.