61-letnik zlorabljal številko 113 in žalil policiste, ni se dobro končalo

V petek, malo po prvi uri zjutraj, je Operativno-komunikacijski center (OKC) prejel klic razburjenega moškega, ki je prijavil domnevno nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so prišli na kraj in mu pojasnili, da imata obe vozili dovolilnico. A razlaga ga ni pomirila.

Namesto da bi umiril strasti, je 61-letnik znova in znova klical številko 113, pri čemer je prijavljal vsebino, ki ni spadala na interventno linijo. Policisti so ga opozorili, naj preneha z zlorabo številke, toda opozorilo je naletelo na gluha ušesa.

Ko je patrulja drugič prišla na kraj, mu je izdala plačilni nalog. A zgodba se tu ni končala – s kršitvami je nadaljeval, pri tem pa še žalil policiste. 61-letniku so zato odredili pridržanje.