58-letnica trčila v peško in v avto

Nekaj po 10. uri so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v Bršljinu v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 58-letna voznica osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčila v 59-letno peško in v avtomobil, ki ga je vozila 56-letna voznica.

Huje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.