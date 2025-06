57-letnik iz Ilirske Bistrice pred blokom grozil sosedu, svoje je povedal tudi policistom

Na OKC PU Koper je poklical občan iz Ilirske Bistrice in prijavil, da je pred blokom do njega prišel sosed in mu pričel groziti. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 57-letni domačin grozil svojemu sosedu, ob prihodu policistov na kraj pa se je tudi do njih pričel vesti nedostojno in se ni želel umiriti.

Svoje povedal tudi policistom

Ker ukazov policistom ni upošteval so policisti uporabili prisilna sredstva in zoper njega odredili pridržanje. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog, zaradi kaznivega dejanje grožnje pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.