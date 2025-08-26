57-letnica na pomoč poklicala policiste: strašno, kaj je doma izvajal njen sin (30)

V ponedeljek okoli 15.30 je 57-letna ženska obvestila ptujske policiste o nasilju, ki ga izvaja njen 30-letni sin, poroča mariborska policijska uprava.

Na klic so se ptujski policisti takoj odzvali in z zbiranjem obvestil zaznali elemente kaznivega dejanja nasilja v družini ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zoper njega bodo po vseh zbranih obvestilih podali tudi kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.