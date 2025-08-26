57-letnica na pomoč poklicala policiste: strašno, kaj je doma izvajal njen sin (30)
V ponedeljek okoli 15.30 je 57-letna ženska obvestila ptujske policiste o nasilju, ki ga izvaja njen 30-letni sin, poroča mariborska policijska uprava.
Na klic so se ptujski policisti takoj odzvali in z zbiranjem obvestil zaznali elemente kaznivega dejanja nasilja v družini ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zoper njega bodo po vseh zbranih obvestilih podali tudi kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.