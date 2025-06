57-letni planinec zdrsnil, 30-letna alpinista padla več metrov v globino

V sredo nekaj po 13. uri so bili kranjski policisti obveščeni o gorski nesreči na Zelenici, kjer je 57-letni planinec zdrsnil in se telesno poškodoval. Pomoč je iskal v zdravstveni ustanovi. Prav tako v sredo sta se 30-letna alpinista pri plezanju v navezi na Debeli peči telesno poškodovala zaradi odtrganja oprimka. Pri tem sta padla več metrov. Pomoč na kraju jima je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika in ju s policijskim helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo. O še eni gorski nesreči, ki se je zgodila pri Mojčinem domu na Vitrancu so policiste obvestili v sredo popoldan. Tujemu paru je zdrsnilo in sta se telesno poškodovala. Dežurna ekipa GRSZ z Brnika je v dveh primerih tudi nudila pomoč onemoglim planincem in jih s helikopterjem prepeljali v dolino