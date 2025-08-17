V GORAH

57-letni Hrvat med hojo proti Velikemu vrhu umrl

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika je imela v soboto veliko dela.
Fotografija: FOTO: Policija Arhiv
Odpri galerijo
FOTO: Policija Arhiv

M. U.
17.08.2025 ob 12:20
17.08.2025 ob 12:37
M. U.
17.08.2025 ob 12:20
17.08.2025 ob 12:37

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

V soboto okoli 13.45 so gorski reševalci prejeli klic za pomoč 57-letnemu hrvaškemu pohodniku. Po do sedaj zbranih obvestilih je pohodnik do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med hojo proti Velikemu vrhu mu je postalo slabo, nakar se je usedel in izgubil zavest. Postopke oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa zdravnik helikopterske posadke GRZS, vendar je pohodnik kljub žal na kraju umrl. Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja. Pohodnik je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti, so navedli na PU Kranj. 

Policija svetuje pohodnikom 

Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami.

V soboto okoli 16.20 je posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika prejela klic za pomoč 48-letni pohodnici, državljanki Poljske, zaradi trenutno poslabšanega zdravstvenega stanja. Nahajala se v Triglavskem domu na Kredarici. S helikopterjem Slovenske vojske je bila prepeljana v SB Jesenice. Kasneje so pomagali še 33-letni pohodnici, državljanki Nemčije, ki je pri sestopu s Komne proti Voglu zašla in se izgubila. Pomoč so ji nudili tudi gorski reševalci GRS Bohinj. S helikopterjem Slovenske vojske je bila prepeljana v dolino. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pohodnik helikopter gore smrt reševanje reševanje v gorah PU Kranj

Priporočamo

Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«
Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
Imate težave s ščitnico? To hrano je bolje izključiti, saj lahko poslabša bolezen
Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«
Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
Imate težave s ščitnico? To hrano je bolje izključiti, saj lahko poslabša bolezen
Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.