57-letni Hrvat med hojo proti Velikemu vrhu umrl

V soboto okoli 13.45 so gorski reševalci prejeli klic za pomoč 57-letnemu hrvaškemu pohodniku. Po do sedaj zbranih obvestilih je pohodnik do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med hojo proti Velikemu vrhu mu je postalo slabo, nakar se je usedel in izgubil zavest. Postopke oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa zdravnik helikopterske posadke GRZS, vendar je pohodnik kljub žal na kraju umrl. Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja. Pohodnik je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti, so navedli na PU Kranj.

Policija svetuje pohodnikom Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami.

V soboto okoli 16.20 je posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika prejela klic za pomoč 48-letni pohodnici, državljanki Poljske, zaradi trenutno poslabšanega zdravstvenega stanja. Nahajala se v Triglavskem domu na Kredarici. S helikopterjem Slovenske vojske je bila prepeljana v SB Jesenice. Kasneje so pomagali še 33-letni pohodnici, državljanki Nemčije, ki je pri sestopu s Komne proti Voglu zašla in se izgubila. Pomoč so ji nudili tudi gorski reševalci GRS Bohinj. S helikopterjem Slovenske vojske je bila prepeljana v dolino.