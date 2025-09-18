56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

Koprski policisti poročajo o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na cesti Sežana–Vrhovlje. Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 56-letni voznik motornega kolesa doma iz okolice Kranja, ki je vozil po lokalni cesti iz smeri Sežane proti Vrhovljam, in v ostrem desnem ovinku začel prehitevati pred seboj vozeči osebni avtomobil, pri tem pa trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri pripeljala 23-letna ženska doma iz okolice Sežane.

Ima hude poškodbe

V nesreči je bil voznik motornega kolesa huje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.

Počilo v Sežani, državljan Italije lažje telesno poškodovan

V sredo ob 20.57 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Sežani, kjer je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Policisti so ugotovili, da je 74-letna voznica osebnega avtomobila doma iz okolice Sežane pri vključevanju s stranske na glavno cesto izsilila prednost 51-letnemu vozniku, državljanu Italije, ki je z motornim kolesom pravilno pripeljal po cesti iz centra Sežane v smeri Italije. V nesreči je bil državljan Italije lažje telesno poškodovan, na urgenco pa ga je odpeljala sama povzročiteljica nesreče. Povzročiteljici bodo policisti izdali plačilni nalog.