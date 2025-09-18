  • Delo d.o.o.
56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jteivans Getty Images
M. U.
 18. 9. 2025 | 14:41
 18. 9. 2025 | 14:48
A+A-

Koprski policisti poročajo o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na cesti Sežana–Vrhovlje. Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 56-letni voznik motornega kolesa doma iz okolice Kranja, ki je vozil po lokalni cesti iz smeri Sežane proti Vrhovljam, in v ostrem desnem ovinku začel prehitevati pred seboj vozeči osebni avtomobil, pri tem pa trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri pripeljala 23-letna ženska doma iz okolice Sežane.

image_alt
Na Bovškem hudo poškodovan madžarski motorist (60), na Vršiški cesti padel nemški motorist (32)

Ima hude poškodbe

V nesreči je bil voznik motornega kolesa huje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.

Počilo v Sežani, državljan Italije lažje telesno poškodovan

V sredo ob 20.57 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Sežani, kjer je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Policisti so ugotovili, da je 74-letna voznica osebnega avtomobila doma iz okolice Sežane pri vključevanju s stranske na glavno cesto izsilila prednost 51-letnemu vozniku, državljanu Italije, ki je z motornim kolesom pravilno pripeljal po cesti iz centra Sežane v smeri Italije. V nesreči je bil državljan Italije lažje telesno poškodovan, na urgenco pa ga je odpeljala sama povzročiteljica nesreče. Povzročiteljici bodo policisti izdali plačilni nalog.

ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
GLASBENA ŠOLA BUČAR

Harmonikarji med poplavo pomagali, letos pa igrali. S harmonikami šli tudi na dvatisočaka (FOTO)

Učenci Glasbene šole Bučar so se tokrat podali po Koroški. Povzpeli so se na 2125 metrov visoko Peco in raztegnili meh.
Mojca Marot18. 9. 2025 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
SOLIDARNOST

Ganljive zgodbe iz Novega mesta: vrstijo se zahvale in srčne zgodbe Slovencev

Iz Novega mesta prihajajo zgodbe o šoferjih, ki so reševali premočene otroke, o domačinih, ki so odpirali vrata svojih domov, srčnih voznikih avtobusa in o delavcih, ki so v dežju čistili ceste.
18. 9. 2025 | 15:15
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
18. 9. 2025 | 15:00
14:41
Kronika  |  Doma
14:23
Ona  |  Stil
DELOINDOM

Ne zapravljajte za sadike – te rastline posejte jeseni in prihranite

Jesenska setev je primerna za ognjič, enoletni mak, črno kumino in nujna za trajne dišavnice iz domačega semena, ki ne kalijo, ker ne preživijo obdobja mraza.
Julijana Bavčar18. 9. 2025 | 14:23
14:10
Novice  |  Svet
VOJNA

Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
18. 9. 2025 | 14:10

