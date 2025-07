55-letnica dobila klic neznanca, ostala brez 8500 evrov

Škofjeloški policisti so v četrtek dobili klic 55-letne oškodovanke, ki je prejela klic neznanca, ki jo je obvestil, da ima na kripto računu nekaj sprememb.

Preventivni nasveti policije

Policisti svetujemo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujejte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa.

Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!