55-letni motorist na Dolenjskem trčil v jazbeca, 19-letnik z neregistriranim BMW-jem v drevo

V noči soboto so bili policisti obveščeni o padcu motorista na cesti med krožnima križiščema Tabletka in Bučna vas. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 55-letni motorist trčil v jazbeca, ki je nenadoma pritekel na cesto in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Z neregistriranim avtomobilom trčil v drevo

O prometni nesreči v kraju Dolenje Radulje so bili policisti okoli 14. ure. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je 19-letni voznik neregistriranega osebnega avtomobila znamke BMW, ki je prirejen za dirkanje na dirkališču, vozil po lokalni cesti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega 16-letnega sopotnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.