SMRTNA PROMETNA NESREČA

54-letni motorist trčil v drevo, nato ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju

Zgodilo se je na relaciji Kozina-Divača.
Fotografija: V soboto okoli 17. ure se je na regionalni cesti na relaciji Kozina-Divača zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
V soboto okoli 17. ure se je na regionalni cesti na relaciji Kozina-Divača zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images

STA, M. U.
17.08.2025 ob 09:02
17.08.2025 ob 09:03
V soboto okoli 17. ure se je na regionalni cesti na relaciji Kozina-Divača zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 54-letni voznik motornega kolesa iz Italije, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 127 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 15 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 121 kršitev javnega reda in miru ter 90 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 89-krat posredovali na javnih krajih in 32-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 50 tatvin, 12 povzročitev telesne poškodbe, 12 vlomov, devet poškodovanj tuje stvari, štiri primeri kaznivih dejanj nasilja v družini, dve grožnji in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.

Po trčenju ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju

Po informacijah policije je 54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, vozil iz smeri Kozine proti Divači. Z motornim kolesom je zapeljal preblizu desnega roba, ter nato izven vozišča po brežini, kjer je najprej trčil v drevo, po trčenju pa ga je odbilo v grmičevje. Zaradi hudih poškodb je 54-letni voznik na kraju nesreče umrl, 33-letni sopotnik, prav tako državljan Italije, pa je bil hudo telesno poškodovan.

Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto, policija sporočila, kaj se je zgodilo

Sopotniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato pa je bil odpeljan v bolnišnico Izola, kjer je ostal na zdravljenju. Koprski policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

