53-letnik iz okolice Ljubljane zlorabil osebne podatke in jim pobral denar

Delniška družba je PU Koper 11. aprila 2019 prijavila sum goljufije. Neznanec je z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil zaposleno v družbi v zmoto, zaradi česar je ta v škodo delniške družbe izplačala neto znesek neizplačanih dividend delničarja na napačen bančni račun, odprt pri slovenski banki.



Iz pisne prijave izhaja, da je delniška družba leta 2013 izplačevala dividende iz dobička, ustvarjenega v predhodnem letu. Oškodovani delničar je bil na presečni datum za izplačilo dividend lastnik 4000 delnic, zaradi česar ga je gospodarska družba pisno pozvala, naj dostavi podatke za izplačilo. Ker ni odgovoril, je ostal znesek neizplačan. A konec marca 2016 je zaposlena v delniški družbi prejela elektronsko poštno sporočilo z osebnimi podatki delničarja (ime in priimek, davčna številka, številka osebnega računa in datum rojstva) in zahtevo za izplačilo dividende. Elektronsko poštno sporočilo je bilo poslano z brezplačnega poštnega naslova, s prikaznim imenom dejanskega delničarja, na podlagi prejetih podatkov pa je delniška družba dividendo izplačala na bančni račun, naveden v e-sporočilu. Dve leti kasneje, 13. aprila 2018, je delniško družbo po telefonu poklical dejanski delničar in se zanimal o postopku izplačila dividend zamudnikom, a ugotovili so, da je bila dividenda delničarja že izplačana: »Pri nadaljnjem preverjanju je bilo ugotovljeno, da delničar ni nikoli uporabljal e-naslova, s katerega je bil poslan zahtevek, in da osebni bančni račun ni njegov.«

Prek računa do storilca, ki pa naj ne bil pravi

27. maja 2019 so kriminalisti prejeli podatke o lastniku bančnega računa, na katerega je bila izplačana dividenda, kakor tudi izpis transakcij na bančnem računu, iz česar je bilo razvidno, da je dividenda bila dejansko izplačana na njegov bančni račun. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so zoper imetnika bančnega računa zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje goljufije (po I. odst. 211. člena KZ-1) na škodo delniške družbe, 8. oktobra 2019 podali kazensko ovadbo. A zgodba se tu ni končala: 14. aprila 2020 so na PU Koper prejeli anonimno obvestilo, v katerem anonimni prijavitelj zelo konkretno navaja, da zgoraj navedenega kaznivega dejanja goljufije ni izvršil lastnik bančnega računa, temveč 53-letnik iz okolice Ljubljane – sorodnik prvotno ovadenega.

Po sledeh sorodnika

»S ponovnim preverjanjem v oškodovani delniški družbi so bile potrjene navedbe iz anonimnega obvestila, in sicer, da gospodarska družba uporablja programsko opremo za vodenje delniške knjige družbe, v kateri je 53-letnik zaposlen in ki gospodarski družbi nudi vsebinsko in tehnično podporo pri uporabi njihovega programa,« so razkrili policisti. Zaradi novih dokazov je bila pridobljena odredba Okrožnega sodišča v Kopru, na podlagi katere so kriminalisti 25. maja 2020 opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov na naslovu stalnega bivanja 53-letnika ter poslovnih prostorov družbe, kjer je bil zaposlen. Med hišno preiskavo je bilo zaseženo več elektronskih naprav in drugih listin zaradi nadaljnjega postopka zavarovanja in preiskave.

Zlorabil naj bi podatke sedmih delničarjev

V predkazenskem postopku je ugotovljeno, da je moški od leta 2013 naprej utemeljeno osumljen, da je zlorabil podatke sedmih delničarjev dveh delniških družb in si z navedenimi dejanji pridobil 43.538,76 evra protipravne premoženjske koristi, kolikor znaša neto znesek izplačil delniških družb na posamezni osebni bančni račun osumljenega. Na podlagi zbranih dokazov, je bila lanskega 18. decembra zoper njega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev sedmih kaznivih dejanj goljufije, zaradi katerih mu grozi večletna zaporna kazen (po I. odstavku 211. člena KZ-1 – zagrožena kazen zapora do treh let), sedem kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov (po IV. odstavku 143. člena KZ-1 – zagrožena kazen zapora do treh let) ter kaznivo dejanje napada na informacijski sistem (po II. odstavku 221. člena KZ-1 – zagrožena kazen zapora do dveh let).

