53-letni nemški državljan prijavil, da se vanj zaletel. Policija ukrepala, takoj izsledili hudo pijanega Koprčana

V sredo zvečer se je na PP Koper zglasil 53-letni nemški državljan in prijavil, da se je v zadnji del njegovega osebnega avtomobila na Dolinski cesti v Kopru zaletel neznani voznik drugega osebnega avtomobila in s kraja odpeljal, ne da bi mu dal podatke.

Takoj izsledili hudo pijanega Koprčana

Policisti so na podlagi opisa vozilo povzročitelja kmalu izsledili. Ob tem so ugotovili, da se je nemški državljan ustavil pred prehodom za pešce, pri tem pa je v zadnji del njegovega vozila trčil 49-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kopra. Slednjemu so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,04 mg/l.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.