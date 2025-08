52-letnica nasilna do svojih staršev

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 48 urah sprejel 218 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 92. Od tega enajst s področja kriminalitete, od tega eden o vlomu, dve o tatvini, dve o poškodovanju tuje stvari in ena o družinskem nasilju.

Nasilje v družini

Radovljiški policisti so v petek nekaj pred 13.30 uro obravnavali 52-letno žensko, ki je bila nasilna do svojih staršev. Policisti zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.