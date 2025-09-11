NASILJE V DRUŽINI
51-letnik se je v Tržiču spravil na izvenzakonsko partnerico
Odredili so mu prepoved približevanja.
Odpri galerijo
Tržiški policisti so v sredo nekaj pred 19. uro obravnavali 51-letnega moškega, ki je bil nasilen do izvenzakonske partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.
Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
12:37Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat
5.Na robu vojne? Putinovi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, Trump napovedal: »Začenja se!«