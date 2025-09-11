51-letnik se je v Tržiču spravil na izvenzakonsko partnerico

Tržiški policisti so v sredo nekaj pred 19. uro obravnavali 51-letnega moškega, ki je bil nasilen do izvenzakonske partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.

Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.