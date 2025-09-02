51-letnik policistov ni upošteval, dobil globo v višini 3.400 evrov

Koprski policisti so imeli v soboto v Semedeli v postopku voznika neregistriranega motornega kolesa, 51-letnega moškega iz okolice Kopra, ki jim pred tem na znake ni ustavil. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odločno odklonil. Ravno tako je odklonil strokovni pregled.

Globa v višini 3.400 evrov

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu motorno kolo zasegli in bo zoper njega podan obdolžilni predlog. Zaradi prej navedenih kršitev cestnoprometnih prekrškov so mu policisti na kraju izrekli globo v znesku 3.400 evrov in izdali plačilni nalog. Med postopkom so mu policisti zasegli tudi manjšo količino neznane prašnate snovi bele barve, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo in bo poslana na analizo. Po prejetih rezultatih analize sledi hitri postopek.