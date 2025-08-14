ALKOHOL Z VOLANOM

51-letni voznik kriv za nesrečo, v krvi imel kar 2,8 promila

Dolenjski policisti ustavili tudi pijanega 74-letnega voznika, ki je končal v prostorih za pridržanje.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
14.08.2025 ob 11:12
M. U.
V sredo nekaj pred 19. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti v naselju Odrga. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 51-letni voznik osebnega avtomobila Ford Ranger izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligrama alkohola (2,8 g/kg).

V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelj pod vplivom alkohola

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti pa so policisti nekaj po 23. uri zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Ugotovili so, da 74-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,67 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

